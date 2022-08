Cervello, svelato nei topi il sistema d'allarme che accende la paura

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori del Salk Institute, negli Stati Uniti, è riuscito a individuare nel cervello dei topi la centralina d'allarme che accende la paura. Nello specifico, gli studiosi hanno scoperto che i suoi circuiti sono attivati da una molecola denominata Cgrp e operano integrando segnali sensoriali differenti, quali immagini, sapori, suoni e odori interpretati come minacciosi. I risultati della ricerca, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Cell Reports, potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuovi trattamenti contro i disturbi legati alla paura, come nel caso della sindrome post-traumatica da stress, oppure i disturbi dovuti a ipersensibilità come autismo, emicrania e fibromialgia.