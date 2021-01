Cervello, scoperto nei topi meccanismo che rende la paura contagiosa

Lo studio sui topi



Per compiere lo studio, ripreso anche dalla rivista specializzata Nature, i ricercatori coordinati da Robert Malenka hanno indotto in un gruppo di topi diverse emozioni, tramite l'utilizzo di scosse elettriche, iniezioni chimiche e morfina, per poi studiare la reazioni dei roditori nelle vicinanze.

Dall'analisi è emerso che in tutti i topi osservati era attiva la cosiddetta corteccia cingolata anteriore (ACC), la regione della corteccia situata al di sopra del corpo calloso. Si tratta, come precisato dai ricercatori, di "una sorta di sistema di allarme silenzioso, in cui vengono elaborate a livello inconscio le situazioni di pericolo con le quali ogni individuo si confronta nel corso della propria esistenza".



Schemi cerebrali che variavano in base all'emozione



Tuttavia, oltre all'attivazione dell'ACC, il team di ricerca ha osservato altri schemi cerebrali che variavano in base all'emozione a cui erano stati testimoni gli osservatori. In particolare, l'analisi ha rivelato che “la trasmissione sociale del dolore e del sollievo dal dolore nei topi è mediata da strutture neurali che si proiettano dalla corteccia cingolata anteriore a diverse regioni cerebrali, come il nucleus accumbens e l’amigdala”. La prima è una regione legata ai processi cognitivi della motivazione e della ricompensa, di fondamentale importanza nell’elaborazione delle sensazioni di piacere e paura. L'amigdala, invece, tra le zone più primitive del cervello, riveste il ruolo di mediatore centrale delle emozioni.