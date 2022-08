Vaiolo scimmie: in Italia 662 casi, 18 in più rispetto al 12 agosto

Le Regioni con il maggior numero di infezioni



approfondimento

Vaiolo scimmie, vaccino: allo Spallanzani 600 richieste in 48 ore

In base all'ultimo bollettino del ministero della Salute, le Regioni con il maggior numero di infezioni restano la Lombardia (291), il Lazio (121), l’Emilia Romagna (70) e il Veneto (46). Esistono però anche alcune aree del Paese in cui non si è verificato nemmeno un contagio. È questo il caso della Basilicata, della Calabria, del Molise, dell’Umbria e della Vale d’Aosta, Regioni nelle quali non è mai stata confermata un’infezione. Questi i casi confermati nelle varie Regioni: Abruzzo 2; Basilicata 0; Calabria 0; Campania 21; Emilia Romagna 70 (+1); Friuli Venezia Giulia 11; Lazio 121 (+3); Liguria 13; Lombardia 291 (+8); Marche 4; Molise 0; Piemonte 25; Puglia 14 (+1); Sardegna 4 (+1); Sicilia 5 (+1); Toscana 31 (+1); PA Bolzano 1; PA Trento 3; Umbria 0; Valle d'Aosta 0; Veneto 46 (+2).



Vaiolo scimmie: in Uk 27mila persone vaccinate



Intanto, nel Regno Unito già 27mila persone sono state vaccinate. Lo ha annunciato l'Health Security Agency britannica (UKHSA), secondo cui "queste migliaia di vaccini, somministrati dal servizio sanitario ai soggetti a più alto rischio di esposizione, dovrebbero avere un impatto significativo sulla trasmissione del virus". La quasi totalità delle dosi (25.325) sono state somministrate a persone "gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini", ha riferito l'agenzia. Le altre sono state somministrate e operatori sanitari e a contatti delle persone che hanno contratto l'infezione. "Gli ultimi dati sui casi mostrano che l'epidemia sta iniziando a rallentare con 3.017 casi in tutto il Regno Unito; attualmente sono confermati in media 29 casi al giorno (dall'1 al 7 agosto), rispetto ai 52 casi al giorno dell'ultima settimana di giugno. Sebbene questo sia un segnale positivo, è necessaria una vigilanza continua, dato che è troppo presto per determinare se questo rallentamento sarà sostenuto", ha concluso l'UKHSA.