6/10 ©Getty

IL VACCINO - Imvanex è il vaccino contro il vaiolo utilizzato in Europa, che di recente l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha autorizzato anche per proteggere dal vaiolo delle scimmie. È indicato per i soggetti a partire dai 18 anni di età ad alto rischio di infezione ed è disponibile in fiale monodose da 0,5 ml

New York, lunghe file per vaccinarsi contro il vaiolo delle scimmie