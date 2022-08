Bari: rimosso tumore cerebrale a bambino 12enne rimasto sveglio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Straordinario intervento chirurgico al Policlinico di Bari: a un bambino di 12 anni è stato asportato un tumore cerebrale, dalle dimensioni di una pallina da ping pong, tenendo il paziente sveglio e collaborativo. L'intervento è stato eseguito dall'equipe del professore Francesco Signorelli, direttore dell'unità operativa di Neurochirurgia universitaria, tramite la tecnica della chirurgia cerebrale con paziente sveglio, la cosiddetta "awake surgery". È in uso da molti anni e permette il monitoraggio di funzioni cerebrali, come il linguaggio, che non sarebbero valutabili con il paziente in anestesia generale. Come spiegato in una nota, l'intervento, durato circa cinque ore, è riuscito: è stato asportato completamente il tumore e il paziente non ha riportato alcun deficit.