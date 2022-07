Asportato un tumore raro al Gemelli: l’intervento è durato 22 ore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

I medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs hanno asportato un tumore rarissimo, noto come pseudomixoma peritoneale gigante, da una paziente di 67 anni. Per raggiungere questo risultato sono state necessarie due sedute operatorie, di 11 ore l’una, intervallate da 24 ore di osservazione in terapia intensiva, a cui è seguita una chemioterapia ipertermica intraperitoneale per distruggere eventuali cellule tumorali residue. Il pseudomixoma peritoneale gigante ha un’incidenza di 1-2 casi per milione di abitanti all’anno. In un primo momento si manifesta come un piccolo tumore dell’appendice che, se non rimosso in fase iniziale, si espande, arrivando a perforare l’appendice e riversare cellule tumorali nella cavità addominale, invadendo segmenti sempre più estesi di peritoneo. In seguito a un decorso postoperatorio favorevole, la paziente è stata dimessa pochi giorni fa.