A Perugia rimosso tumore benigno renale con robot Da Vinci

Neoplasia rimossa lasciando intatto l'organo



Intervento record, tumore rene rimosso con chirurgia “senza cicatrici”

Come spiegato in una nota dell'Azienda ospedaliera di Perugia, grazie alla chirurgia robotica mini invasiva la neoplasia è stata completamente rimossa lasciando intatto l'organo.

"In questo unico caso descritto la strategia chirurgica conservativa per questo tipo di lesione solida, che misurava oltre i 10 centimetri, è stata oggetto di discussione e attenta valutazione da parte della mia equipe", ha riferito il professor Mearini, per poi spiegare i motivi che hanno portato la sua equipe a scegliere la chirurgia robotica mini invasiva tra le possibili opzioni di trattamento: "In letteratura, la chirurgia conservativa nelle masse solide renali viene utilizzata come standard di trattamento nelle lesioni solide inferiori ai quattro centimetri e ritenuta controversa in quelle fino a sette. L'obiettivo strategico che ci ha spinto a scegliere la chirurgia robotica mini invasiva è stato quello di rimuovere integralmente la massa e lasciare in sede il rene sano, una strategia che si è rivelata vincente per una donna così giovane". In questo tipo di approccio innovativo la disponibilità di un'equipe medico-infermieristica affiatata è un elemento indispensabile per affrontare interventi chirurgici mai proposti", ha concluso.



Chirurgia, primo intervento eseguito in autonomia da un robot



Tra gli ultimi passi in avanti nel settore della robotica, negli Stati Uniti negli scorsi mesi è stato eseguito il primo intervento fatto in autonomia da un robot.

L'automa chirurgo si chiama Star (Smart Tissue Autonomous Robot) ed è stato messo a punto dai ricercatori dell'università americana Johns Hopkins. Come descritto sulla rivista Science Robotics, il robot ha eseguito un'operazione di laparoscopia su maiali, con una precisione addirittura migliore di quella delle mani umane. Nello specifico, Star ha eseguito diverse anastomosi intestinali su maiali, un intervento che serve a collegare due estremità di intestino. Si tratta di uno dei passaggi più impegnativi nella chirurgia gastrointestinale, che richiede elevata precisione, in quanto anche il minimo tremore della mano o un punto fuori posto potrebbero provocare una perdita con potenziali complicazioni catastrofiche per il paziente.