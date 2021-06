Intervento record, tumore rene rimosso con chirurgia “senza cicatrici”

L’utilizzo di un robot chirurgico e di una speciale cannula aspirante

L’intervento, si legge, è stato eseguito “combinando l’utilizzo del robot chirurgico e di una speciale cannula aspirante, inserita dalla giugulare per arrivare al cuore”. Obiettivo dei medici, quello di rimuovere un “tumore renale che dalla vena renale, aveva infiltrato completamente la vena cava per risalire fino all’atrio destro del cuore, senza ricorrere alla ‘chirurgia open’ vista l’età e le condizioni di fragilità della paziente”. In tutto, l’operazione è durata 9 ore. “Vista l’età avanzata e le condizioni della paziente, che a causa di una malattia coronarica aveva da poco subito l’impianto di due stent cardiaci, abbiamo optato per una procedura mininvasiva senza incisioni addominali e senza apertura dello sterno”, ha sottolineato Aldo Bocciardi, direttore del reparto di Urologia del nosocomio milanese. “Per farlo siamo ricorsi all’utilizzo del robot chirurgico, usato per rimuovere il rene, sede del tumore”. Le speciali pinze del robot, infatti, sono state inserite dai chirurghi tramite delle micro-incisioni addominali, utilizzate anche per “rimuovere l’infiltrato neoplastico che raggiungeva il cuore”. Questa fase è stata possibile solo dopo che gli specialisti, grazie alla cannula aspirante, “avevano rimosso parte dell’infiltrazione cardiaca per poi spingere la parte rimanente nell’addome dove gli urologi con il robot sono stati in grado di agganciarla e asportarla completamente”.

Le difficoltà dell’operazione

A spiegare i risvolti dell’intervento anche il cardiochirurgo Giuseppe Bruschi, primo operatore per la parte cardio della procedura. “Una delle difficoltà più grandi ha riguardato l’estensione dell’infiltrazione che attraversava un collo di bottiglia anatomico rappresentato dal diaframma”, ha detto. Per questo motivo e per ovviare a tale situazione, i medici hanno dovuto “ideare questo doppio approccio dall’addome col robot e con l’aspiratore innestato a livello del collo in modo da poter rimuovere interamente il rene e l’infiltrato neoplastico”. Come riferito dall’urologo Antonio Galfano, “una fase molto delicata dell’intervento ha riguardato la derotazione del fegato, eseguita con il robot. Con questa manovra l’organo è stato spostato temporaneamente dalla sua sede naturale per permettere il passaggio degli strumenti chirurgici endoscopici per l’asportazione del trombo”, ha spiegato.