Gelato Häagen-Dasz alla vaniglia contaminato: i lotti ritirati

Chi ha recentemente acquistato del gelato alla vaniglia del marchio Häagen-Dasz deve fare attenzione prima di mangiarlo. La ditta produttrice, infatti, ha segnalato la possibile presenza di ossido di etilene nell’estratto di vaniglia utilizzato per produrre il gelato. Il ministero della Salute si è attivato subito, disponendo il ritiro di alcuni lotti del gelato dai punti vendita. La decisione ha riguardato le vaschette da 460 ml prodotte nello stabilimento di Tilloy-Les-Mofflaines, in Francia. Se avete in casa un gelato alla vaniglia Häagen-Dasz con queste caratteristiche, dovete assicurarvi che la sua data di scadenza sia diversa da 15/7/2022, 03/08/2022, 05/08/2022, 13/12/2022, 19/01/2023, 16/02/2023, 06/04/2023, 20/04/2023, 08/05/2023 o 16/05/2023. In caso contrario, dovete evitare di consumare il prodotto e riportare la confezione acquistata al punto vendita, a scopo precauzionale.