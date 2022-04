Ossido di etilene: ritirati lotti di gelati Twix, Bounty e M&M's

I prodotti provengono dallo stabilimento francese di Steinbourg. Nove mesi fa l'azienda aveva ritirato altri suoi alimenti per un problema simile ascolta articolo Condividi

Alcuni lotti di gelati Twix, Bounty e M&M’s, tutti prodotti da Mars, sono stati ritirati dal mercato a causa della “presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge in uno degli ingredienti utilizzati per la produzione”. La segnalazione è arrivata dalle catene di supermercati Decò, Unes, Coop e Iper, che hanno reso noto il richiamo degli alimenti da parte dello stabilimento francese di Mars Wringley Confectionery France, che si trova a Steinbourg e che produce per Mars Italia Spa.

Quantità superiore ai limiti di legge leggi anche Kinder Sorpresa, rischio salmonella: ritirate uova Puffi e Miraculous La decisione è stata presa dall’azienda dopo essere stata informata della contaminazione chimica da ossido di etilene dei loro prodotti. La quantità del componente sarebbe risultata superiore ai limiti di legge. I lotti dei prodotti interessati sono: Twix Ice Bar, in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657); Twix Ice Bar, in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695); Bounty Ice Bar, in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063); M&M’s Choco Ice Bar, in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678).