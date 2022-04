Kinder Sorpresa, rischio salmonella: ritirate uova Puffi e Miraculous

Dopo l’allerta per la possibile contaminazione del cioccolato si susseguono ritiri in Italia e in Europa. Sotto indagine lo stabilimento Ferrero di Arlon, in Belgio. Le infezioni si sono verificate in 9 Paesi, principalmente tra i bambini di età inferiore ai 10 anni

Già nei giorni scorsi nel nostro Paese erano stati ritirati alcuni prodotti. Si trattava di diversi lotti di Kinder Schoko-Bons che arrivavano dallo stabilimento di Arlon, in Belgio, chiuso l'8 aprile dopo che erano stati segnalati casi di salmonella in Paesi del Nord Europa oltre che in Irlanda e in Inghilterra. A lanciare l’allarme era stato proprio il Regno Unito che aveva identificato il primo episodio il 7 gennaio scorso.

Il focolaio

Il focolaio riguarda in prevalenza bambini sotto i dieci anni. Secondo l'Efsa e l'Ecdc, le autorità preposte alla sicurezza alimentare e alla prevenzione e al controllo delle malattie, si tratta in tutto di 150 casi. Il "focolaio è in evoluzione e finora i bambini sono stati i più a rischio di infezioni gravi tra i casi segnalati", precisa ancora il rapporto Efsa-Ecdc, che sottolinea come "i richiami e i ritiri lanciati in tutto il mondo ridurranno il rischio di ulteriori infezioni". Gli esperti Efsa e Ecdc affermano che sono necessarie ulteriori indagini per identificare la causa principale, il tempo e i possibili fattori alla base della contaminazione, compresa la valutazione di un possibile uso più ampio delle materie prime contaminate in altri impianti di lavorazione.