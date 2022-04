Ferrero, richiamo precauzionale di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons

La scelta, dopo il recente richiamo precauzionale in diversi Paesi europei di alcuni lotti di ovetti e di altri prodotti a marchio Kinder, è stata presa dall’azienda, in accordo con le autorità sanitarie italiane, per alcuni specifici lotti di prodotto. Il motivo è legato ad una possibile presenza di Salmonella

Ferrero , dopo il recente richiamo precauzionale in diversi Paesi europei di alcuni lotti di ovetti e di altri prodotti a marchio Kinder , tutti lavorati nello stabilimento belga di Arlon, ha deciso di predisporre anche in Italia, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, un richiamo volontario di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons provenienti dallo stesso impianto, in seguito al collegamento con un focolaio europeo di salmonella. Lo precisa la stessa azienda sul proprio sito , specificando anche che “tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo”.

I lotti interessati

Ferrero, nello specifico, ha sottolineato come “la decisione volontaria di richiamare specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons”, riguardi prodotti con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022. I lotti di produzione interessati, come riporta una comunicazione ufficiale del Ministero della Salute, sono i seguenti: L288, L291, L293, L301, L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029. L’azienda ha anche voluto rassicurare sul fatto di “non aver ricevuto negli ultimi 6 mesi in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder” e che, ad oggi, “nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella”.

Cosa fare se si possiede il prodotto

L’azienda stessa, con questo provvedimento, ha dichiarato di essere al lavoro “con i propri clienti al fine di garantire che questi prodotti non siano più disponibili sul mercato”. Il consiglio è quello di non consumare i lotti di Kinder Schoko-Bons interessati e coloro che non li abbiano ancora consumati, sono invitati a conservarli e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800-909690. “Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”, conclude il comunicato.