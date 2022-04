Ferrero: in Uk ritirati ovetti Kinder per rischio salmonella

Il ritiro, disposto a scopo precauzionale, riguarda le uova Kinder Surprise singole (20 grammi) o in confezioni da tre, realizzate nello stabilimento di Arlon in Belgio, con data di scadenza compresa tra l'11 luglio e il 7 ottobre 2022

Ferrero ha ritirato dal mercato, in Inghilterra e in Irlanda, alcuni lotti di ovetti Kinder per un "potenziale collegamento con un focolaio di salmonella". La notizia è stata riportata da alcuni media inglesi, tra cui il Guardian, che cita come fonte la Food Standards Agency (Fsa), ovvero l'agenzia britannica per la sicurezza degli alimenti. Il ritiro, come confermato dall'azienda, è stato disposto a scopo precauzionale.