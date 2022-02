Nutella e Kinder direttamente a casa, Ferrero apre shop online

L'incarico per la creazione e la gestione del canale è stato affidato all'e-commerce company Deliverti che ha massimizzato la copertura della customer care prevedendo l'integrazione di un servizio di live chat oltre che un supporto via mail e telefonico ascolta articolo Condividi

Spedizione gratuita per ordini superiori a 35 euro. Consegna in 13 giorni lavorativi per i prodotti personalizzati. È on line il canale e-commerce della storica multinazionale dolciaria piemontese Ferrero. Adesso è possibile ordinare un set di Kinder Cioccolato personalizzato con la foto del nostro bambino o un vasetto di Nutella da 725 grammi con la stampa del nostro nome.

Il negozio virtuale approfondimento World Nutella Day, 5 ricette golose con la famosa crema al cioccolato A pochi giorni di distanza dai festeggiamenti a livello planetario della celeberrima crema spalmabile di nocciole e cacao, è in Rete il negozio virtuale della Ferrero. L'incarico per la creazione e la gestione del canale è stato affidato all'e-commerce company Deliverti che ha massimizzato la copertura della customer care nello shop, prevedendo l'integrazione di un servizio di live chat oltre che un supporto via mail e telefonico, mirato a rendere l'esperienza di acquisto ancora più user centred.