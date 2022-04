7/15 ©IPA/Fotogramma

Tra i sintomi principali dell'infezione ci sono disturbi del tratto gastrointestinale come dolore addominale, nausea, vomito e dissenteria, che possono essere accompagnati anche da febbre. Ci sono, poi, anche forme più gravi come batteriemie o infezioni focali che possono colpire per esempio ossa e meningi. Queste si verificano soprattutto in soggetti a rischio come anziani, bambini o persone con deficit del sistema immunitario