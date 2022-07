Allenarsi nel weekend basta per restare in forma? Lo svela uno studio

A volte può essere difficile trovare del tempo per allenarsi durante la settimana. Le giornate strapiene di impegni, i ritardi dovuti al traffico o a problemi legati ai mezzi pubblici e la stanchezza rappresentano degli ostacoli difficili da aggirare, che portano molte persone a trovare del tempo da dedicare all’esercizio fisico solo nel weekend. Una routine di allenamento di questo tipo può portare dei benefici o serve a poco? La risposta a questo dubbio arriva da un nuovo studio, condotto dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston e pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Jama Internal Journal .

Allenamento regolare vs sessioni intense

Dai risultati della ricerca emerge che degli allenamenti intensi durante il weekend portano all’organismo gli stessi benefici di un’attività regolare nel corso della settimana. Per arrivare a questa conclusione, gli autori dello studio hanno collaborato con molte altre università per seguire per un periodo di dieci anni 350mila persone, dall’età media di 41 anni. A tutti i partecipanti allo studio è stato chiesto di fare almeno 150 minuti a settimana di esercizio di intensità moderata, come una camminata veloce o una pedalata leggera in bicicletta. In alternativa, chi lo preferiva poteva svolgere almeno 75 minuti di allenamento intenso, per esempio correndo, nuotando o giocando a calcio.



Molte delle persone coinvolte nella ricerca hanno raggiunto questo risultato, ma alcune di esse hanno preferito “tagliare il traguardo” in una o due sessioni di allenamento, al posto di “spalmare” l’attività fisica nell’arco di più giornate. In generale, tutti coloro che hanno raggiunto il livello di esercizio raccomandato hanno avuto un rischio di morte inferiore rispetto a chi non ci è riuscito. I risultati indicano che il tipo e la quantità totale degli esercizi svolti hanno un peso maggiore rispetto alla numerosità delle sessioni. Insomma, sembra proprio che allenarsi con moderazione più volte a settimana o con grande intensità in un singolo weekend porti gli stessi benefici.