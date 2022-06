Giovani, sport di squadra ridurrebbe rischio di ansia e depressione

L’attività fisica porta benefici a qualsiasi età. Numerosi studi hanno dimostrato l’effetto positivo del movimento sia sulla salute che sull’umore, ma poche ricerche si sono concentrate sulle differenze tra lo sport che si pratica in squadra e quello eseguito individualmente. Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori della California State University ha rivelato che i bambini e i ragazzi impegnati in sport di squadra avrebbero meno probabilità di soffrire di ansia o depressione.

Lo studio su 11mila ragazzi



Per compiere lo studio, pubblicato sulle pagine della rivista specializzata Plos One, i ricercatori hanno analizzato i dati sulle abitudini sportive di un campione composto da 11.235 ragazzi americani di età compresa tra 9 e 13 anni, raccolti nell'ambito della ricerca Adolescent Brain Cognitive Development. Nello specifico, circa 3.348 giovani risultavano praticare sport di squadra, 2.366 individuali, mentre 1.750 facevano entrambi. Gli studiosi hanno comparato quanto indicato dai ragazzi e dai loro genitori su questionari specifici compilati una o due volte l'anno per 10 anni. Ai partecipanti è inoltre stato chiesto di fare giochi e puzzle che valutano la funzione cerebrale, sottoporsi a risonanze magnetiche periodiche e fornire campioni di saliva.



I risultati



Comparando i dati dei ragazzi sportivi con un gruppo di controllo che non pratica attività fisica, è emerso che i primi avrebbero il 10% in meno di probabilità di essere ansiosi o depressi rispetto ai loro coetanei che non praticano sport, e correrebbero un rischio ridotto del 17% di soffrire di problemi sociali, mentre i problemi di attenzione sembrano essere inferiori del 12%. Dallo studio è inoltre emerso che i ragazzi che praticano sport individuali avrebbero, invece, rispettivamente il 16%, il 12% e il 14% in più di probabilità di sviluppare ansia o depressione, di avere problemi sociali e di soffrire di problemi di attenzione rispetto a chi non pratica sport. Secondo i ricercatori, gli sport di squadra sono un "veicolo per sostenere la salute mentale di bambini e adolescenti", in quanto giocare con gli altri aumenta la condivisione e infonde un sano senso di competizione, "mentre gli sport individuali possono causare più ansia da prestazione". Tuttavia, saranno necessari ulteriori studi per confermare i risultati.