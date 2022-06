Il momento migliore per allenarsi sarebbe diverso tra uomini e donne

A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio dello Skidmore College di Saratoga Springs, che ha monitorato per 12 settimane gli effetti dell'allenamento con trainer professionisti su 30 donne e 26 uomini di età compresa tra 25 e i 55 anni, sani, molto attivi, non fumatori

Qual è il momento migliore della giornata per fare esercizio fisico? Secondo un nuovo studio dello Skidmore College di Saratoga Springs, pubblicato sulla rivista Frontiers in Physiology, la risposta cambia in base al risultato che si vuole ottenere e potrebbe essere diversa per uomini e donne.

Differenze tra uomini e donne



I risultati dello studio, condotto su un campione composto da circa 60 persone di età compresa tra i 25 e i 55 anni, suggeriscono che nelle donne l'attività fisica se praticata al mattino aiuterebbe a ridurre il grasso addominale e la pressione sanguigna, mentre la sera aumenterebbe la forza muscolare, la potenza e la resistenza della parte superiore del corpo, migliorando al contempo l'umore generale e la sazietà a livello nutrizionale. Per gli uomini, invece, l'esercizio fisico nelle ore serali sarebbe correlato a una riduzione della pressione sanguigna, del rischio di malattie cardiache e della sensazione di affaticamento, e farebbe bruciare più grassi, rispetto all'allenamento mattutino.

Per giungere a queste conclusioni, il team di ricerca ha monitorato per 12 settimane gli effetti dell'allenamento con trainer professionisti su 30 donne e 26 uomini di età compresa tra 25 e i 55 anni, sani, molto attivi e non fumatori. Nello specifico, i partecipanti hanno seguito un programma precedentemente sviluppato denominato Rice, che comprendeva, a seconda del giorno della settimana, 60 minuti di allenamento di resistenza, a intervalli di sprint, di stretching o allenamento di resistenza, con tre giorni di riposo, il martedì il sabato e la domenica. Il campione ha inoltre seguito uno specifico piano alimentare.



I risultati



Comparando i risultati ottenuti, sono emersi miglioramenti in termini di salute generale e prestazioni in tutti i partecipanti, ma con sostanziali differenze. "Sulla base dei nostri risultati le donne interessate a ridurre il grasso addominale e la pressione, aumentando allo stesso tempo la potenza muscolare delle gambe, dovrebbero prendere in considerazione l'esercizio al mattino. Per quelle interessate ad aumentare la forza muscolare, la potenza e la resistenza della parte superiore del corpo, oltre a migliorare lo stato d'animo generale e l'assunzione di cibo, l'esercizio serale è invece la scelta preferibile. L'esercizio serale è l'ideale per gli uomini interessati a migliorare la salute del cuore e metabolica", ha spiegato Paul J Arciero, autore principale dello studio.