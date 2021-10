Technogym e Dior, accordo per una linea fitness limited edition

Una linea prodotta in Italia

Un tapis roulant in grado di connettersi al tablet per allenamenti on-demand per il running e il walking, una panca che offre oltre 200 esercizi in poco spazio, grazie anche al supporto di manubri, elastici e knuckles, e una wellness ball per la flessibilità e l’equilibrio. Tre strumenti tipici del fitness domestico reinterpretati dall’alta moda. Come scritto nella nota pubblicata dai due marchi la linea, prodotta in Italia al Technogym Village di Cesena, riflette il comune impegno di diffondere nel mondo uno stile di vita in grado di combinare esercizio fisico e stile. “Due eccellenze si incontrano per dare vita ad una serie limitata di prodotti innovativi Technogym interpretati con l’allure unica di Dior”, ha commentato Nerio Alessandri fondatore di Technogym e Wellness Designer, “con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni al wellness ed offrire alle persone la possibilità di vivere un’esperienza unica ed irresistibile”.