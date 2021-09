Lo sport, in generale, se praticato nel modo corretto e con costanza, è il migliore amico del nostro organismo. “Mens sana in corpore sano”, la celebre locuzione tratta dalle Satire di Giovenale, è diventata un vero e proprio mantra per tutti gli atleti, professionisti e non. Per avere una mente lucida e attiva, infatti, è necessario partire da un corpo sano.

L’allenamento aerobico, nello specifico, potrebbe addirittura essere considerato come “miracoloso” per migliorare il nostro stato di salute e, proprio per questo e per tanti altri motivi, è sempre più praticato in tutto il mondo.