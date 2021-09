Allenamento anaerobico: cos’è e quali sono i suoi benefici

Inutile nasconderlo, gli esercizi anaerobici richiedono un impegno costante e, all’inizio, sono molto faticosi. Ma, via via che il corpo si abituerà all’intensità del workout, non potrete più farne a meno! Se praticata correttamente, infatti, l’attività anaerobica vi garantirà innumerevoli benefici, tra cui:

Le controindicazioni

approfondimento

Rimedi contro l'acido lattico, 5 consigli per smaltirlo

Come per tutte le discipline, anche l’attività anaerobica presenta alcune controindicazioni da non sottovalutare. La sua pratica, infatti, richiede un corpo già allenato e non è dunque consigliata ai principianti o a chi è stato fermo per molto tempo. Prima di iniziare qualsiasi sport è sempre bene chiedere il parere di un medico e, in seguito, di un istruttore di fitness professionista. Quest’ultimo vi aiuterà nella scelta degli esercizi più indicati per voi e organizzerà una scheda completa e mirata.

Esempi di esercizi anaerobici

Come abbiamo già scritto, l’attività anaerobica richiede l’esecuzione di esercizi ad alta intensità, per un periodo di breve durata. Tra gli sport che meglio rappresentano questa tipologia di workout troviamo l’Hiit, il Tabata workout, il sollevamenti pesi e gli sprint.

Le sessioni di fitness che richiedono grandi carichi possono essere praticate dalle due alle quattro volte alla settimana, da 30 a 80 minuti a lezione. Queste tempistiche variano a seconda della propria condizione fisica di partenza: più si è allenati, maggiori saranno gli esercizi da svolgere.

Gli allenamenti ad alta intensità a corpo libero o con l’utilizzo di attrezzi leggeri, possono essere praticati tre o quattro volte a settimana, dai 15 ai 45 minuti circa.

Esempi di circuiti anaerobici

Ecco due esempi di un’attività anaerobica ad alta intensità da svolgere a corpo libero, in palestra oppure a casa.

Circuito HIIT

Gli esercizi devono essere effettuati per 30 secondi ciascuno, con 10 secondi di recupero. Al termine del primo circuito riposare 1 minuto, poi ripetere tre volte. All’inizio e alla fine del workout ricordarsi di fare stretching, per aiutare i muscoli a riscaldarsi.

Skipping con ginocchia alte Jump squat Affondo con salto Box squat Scalatore Salto della corda Burpees Barca crunch Corsa sul posto Push up

Circuito Tabata