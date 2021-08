Allenamento funzionale, ecco tutti i benefici che comporta

Per chi è pensato l’allenamento funzionale

approfondimento

Questo tipo di allenamento si può facilmente adattare alle esigenze di tutti perché è facilmente “gestibile” tenendo in considerazione diversi parametri come: tecnica sportiva, età, tipo di allenamento, livello di allenamento, intensità e via dicendo.

Oltretutto non necessita di attrezzi specifici e, anzi, si può fare allenamento anche utilizzando ciò che l’ambiente ci offre, dentro e fuori casa.

L’idea alla base dell’allenamento funzionale è quella di seguire uno specifico programma utile a migliorare o rinforzare schemi motori posturali, ad esempio, oppure utile a potenziare il tono muscolare o le articolazioni o può essere pensato anche per il dimagrimento.

Proprio per questo non esiste un “pubblico specifico” per praticare esercizi del genere ma, anzi, esso varia in base alle esigenze e agli obiettivi che ci si pone.

Ovviamente il suggerimento è sempre quello di seguire i consigli di un esperto e, in caso di problemi di salute e patologie più o meno gravi, rivolgersi a un personal trainer o a un medico specialista che sapranno indicarvi le soluzioni migliori per voi e il vostro fisico.

Allenamento funzionale, alcuni esempi