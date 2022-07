4/10 ©Ansa

A Bologna gli ospedali Policlinico di Sant’Orsola e Maggiore non hanno più reparti Covid-19 dedicati. I pazienti sono trattati secondo un modello “a bolla”, posti in isolamento di coorte all’interno di altri reparti specialistici come ortopedia, geriatria o neurologia. Ciò avviene, spiega Ansa, perché molte persone ricoverate sono pazienti “con Covid”, cioè si trovano in ospedale per essere curate da altre patologie. Quando emerge la positività, sono spostati in stanze dedicate

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie di salute