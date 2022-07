Fiaso, possibile riapertura dei reparti Covid. Aumentano i pazienti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Gli ospedali italiani stanno ragionando su una possibile riapertura dei reparti Covid, anche in virtù dell'andamento dei casi di contagio e di ricovero delle ultime settimane. E in attesa di valutare i dati che emergeranno nei prossimi 10-15 giorni. Lo ha riferito il presidente della Fiaso, la Federazione degli ospedali italiani, Giovanni Migliore che ha anche confermato l’andamento del trend recente. Infatti, ha spiegato, l'aumento dei ricoveri per Covid con sindromi respiratorie e polmonari è risultato in aumento del 34,5%, mentre i ricoverati con Covid, ovvero quei pazienti che arrivano in ospedale per altri motivi e vengono trovati positivi, vengono segnalati in aumento del 10%.