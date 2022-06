Maturità 2022: a Venezia intera commissione positiva al Covid

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Oggi, 22 giugno, sono iniziati gli esami di Maturità per oltre 500mila studenti italiani, su cui incombe però l’impennata dei casi di Covid-19 che ha già costretto alcuni studenti a rimandare la prima prova. In Veneto sono numerosi gli studenti che a causa del Covid-19 saranno costretti a sostenere gli scritti nel corso delle prove suppletive previste il 6 e 7 luglio. Ma il virus non ha risparmiato nemmeno i docenti. In un istituto del centro storico di Venezia, negli scorsi giorni, sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2 tutti i componenti di una commissione. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)