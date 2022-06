Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 22 giugno. LIVE

Risalgono a 62.704 i nuovi contagi da Covid in un giorno. I morti sono 62, il tasso di positività sale al 21,4%. Secondo gli esperti i casi continueranno a salire e ci saranno nuove ondate ma limitate e meno pericolose, anche grazie ai vaccini. Raccomandato l'uso delle mascherine tra la folla e in aereo. Gli Stati Uniti si preparano: Joe Biden ha detto che serviranno più fondi. "Ci sarà un'altra pandemia. Dobbiamo pensarci in anticipo", ha detto il presidente annunciando il via alle vaccinazioni per i bambini sotto i 5 anni.