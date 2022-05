Il 30 maggio si celebra la Giornata mondiale della Sclerosi Multipla

Un rafforzamento della sanità a livello territoriale con l’obiettivo di riorganizzare la presa in carico del paziente, con una specifica attenzione alla prossimità della cura. È la richiesta degli esperti della Società Italiana di Neurologia (Sin) in occasione della Giornata mondiale della Sclerosi Multipla che ricorre proprio oggi, lunedì 30 maggio 2022. Celebrata contemporaneamente in 70 Paesi in tutto il mondo, la ricorrenza vedrà in molte città italiane, da Venezia a Roma, i più importanti monumenti illuminati di rosso.

Una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini

approfondimento

Verso giornata mondiale sclerosi multipla, i traguardi della ricerca

Malattia cronica tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale, la Sclerosi Multipla (SM) solo in Italia riguarda 133.000 persone, con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini. Oltre a rappresentare la prima causa di disabilità neurologica tra i giovani adulti, nei quali l’esordio tipico della malattia si manifesta intorno ai 30 anni. Secondo gli esperti, sono oltre 3.400 i nuovi casi l'anno con una diagnosi ogni 3 ore, prevalentemente nella fascia di età 20-40 anni e tra le donne. E, proprio negli ultimi due anni, hanno spiegato gli specialisti della Sin, la pandemia di Covid-19 ha stimolato un'accelerazione nello sviluppo e nella disponibilità di servizi sanitari di prossimità, orientata verso una migliore accessibilità dei pazienti alle prestazioni assistenziali. "La Società Italiana di Neurologia sta lavorando ad una proposta di modello organizzativo della presa in carico del paziente con SM in cui possa essere valorizzato il setting territoriale e domiciliare con l'obiettivo finale di ridurre le distanze e migliorare l'assistenza dei nostri pazienti anche attraverso la telemedicina intesa come tele-visita, teleconsulto e tele-cooperazione”, ha riferito Claudio Gasperini, responsabile del gruppo di studio Sclerosi Multipla della Sin. “La Sclerosi Multipla è una patologia dal forte impatto emotivo e sociale che comporta una disabilità rilevante, che, spesso, compare dopo alcuni anni di storia clinica e un lungo decorso che si prolunga per tutta la vita”, ha invece sottolineato Alfredo Berardelli, presidente della Società Italiana di Neurologia.

Gli eventi in Italia

La Giornata Mondiale della SM darà anche il via alla Settimana Nazionale della SM (fino al 5 giugno), organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) sotto l'Alto Patronato della Presidente della Repubblica, per far conoscere sempre meglio la sclerosi multipla e le patologie correlate, ma anche i loro caregiver e famigliari. Proprio come si legge sul sito dell’Aism, gli esperti presenteranno per la circostanza, presso la Camera dei Deputati, il “Barometro della Sclerosi Multipla e delle patologie correlate 2022”, oltre all’Agenda della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2025, con tutte le priorità d'intervento per i prossimi anni che riguardano la malattia. E l’evento sarà anche l’occasione per condividere e aderire alla rinnovata “Carta dei diritti delle persone con SM e patologie correlate”, già sottoscritta da oltre 60.000 persone. Ma non è tutto, perché per la prima volta, inoltre, Aism promuoverà una campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani. Alcuni tra i Tik Toker più famosi del web, infatti, scenderanno in campo a sostegno della lotta alla sclerosi multipla con la campagna “L'Apparenza Inganna”, al via da oggi sui principali canali social e Tv per raccontare cosa significhi convivere con la malattia e quanto la stessa influisca sulla vita delle persone. Sempre Aism, infine, ha deciso di lanciare attraverso i social e sul sito associativo, il video dal titolo “Le 10 cose da sapere sulla Sclerosi Multipla” dal momento che, come sottolineato dal presidente dell’Associazione, Francesco Vacca “l'informazione è un alleato indispensabile per affrontare le sfide della Sclerosi multipla”. Molti non sono a conoscenza, ha spiegato, che chiunque può sviluppare la malattia, la quale non si identifica necessariamente con una disabilità grave. E che esistono terapie che ne rallentano il decorso.