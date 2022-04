Sclerosi multipla, rilevati benefici grazie ad anticorpo monoclonale

Si tratta di ocrelizumab, anticorpo monoclonale con cui sono stati trattati 225mila pazienti in tutto il mondo. I benefici, nell’ambito della sclerosi multipla primaria e secondaria progressiva, sono stati rilevati sia in termini di progressione della malattia sia delle funzioni cognitive

Nell’ambito della sclerosi multipla primaria e secondaria progressiva sono stati rilevati benefici, sia in termini di progressione della malattia sia delle funzioni cognitive, grazie all'utilizzo di ocrelizumab, anticorpo monoclonale con cui sono stati trattati 225mila pazienti in tutto il mondo. Lo ha comunicato la multinazionale svizzera Roche, diffondendo i primi dettagli dello studio “Consonance”, i cui risultati verranno approfonditi nel corso del 74esimo convegno della American Academy of Neurology, in programma a Seattle.