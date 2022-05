Verso giornata mondiale sclerosi multipla, i traguardi della ricerca

Non più solo speranze per i 130mila pazienti che in Italia sono affetti da sclerosi multipla. Il 30 Maggio sarà la Giornata Mondiale dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione su questa malattia. Maria Trojano, Professore Ordinario di Neurologia all'Università degli Studi di Bari, ci spiega l’efficacia della prima terapia a domicilio messa a punto da Novartis e approvata dall’Aifa ascolta articolo Condividi

Smettere di rappresentare chi è affetto da sclerosi multipla su una sedia a rotelle e puntare l’attenzione, piuttosto, sui progressi dell’innovazione terapeutica e della ricerca. In questo maggio 2022 – il mese dell’anno scelto per fare informazione e sensibilizzare su questa patologia – una buona notizia arriva grazie all’approvazione in Italia della prima terapia ad alta efficacia a domicilio, l'Ofatumumab.

Un'arma in più contro la sclerosi multipla "L’approvazione di questo farmaco, Ofatumumab, è un momento importante perché ci permette di avere un’arma in più contro la sclerosi multipla recidivante remittente che è la forma più comune di sclerosi multipla" spiega Maria Trojano, Professore Ordinario di Neurologia all'Università degli Studi Aldo Moro di Bari e Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico di Bari. "E’ un trattamento ad alta efficacia, mirato - continua - perché colpisce soprattutto i Linfociti B, che sono una particolare sottopopolazione dei globuli bianchi e hanno un ruolo molto importante nella patogenesi della malattia. Uno dei principali vantaggi di questo farmaco è che può essere autosomministrato una volta al mese direttamente a casa. Questo è un notevole vantaggio per il paziente, un miglioramento della sua qualità della vita perché non deve più recarsi in ospedale per la cura. E ha un risvolto anche sulla riduzione dei costi a carico del sistema sanitario nazionale".

I numeri della sclerosi multipla Un cambio di passo importante nella lotta alla sclerosi multipla, patologia neuro infiammatoria cronica che ostacola il normale funzionamento del cervello, dei nervi ottici e del midollo spinale attraverso l’infiammazione e perdita del tessuto, portando nel tempo a diversi gradi di disabilità fisica ed emotiva. "Si stimano circa 2,8 milioni di persone malate nel mondo e 130mila persone in Italia che convivono con questa patologia - chiarisce la Professoressa Troiano. Ogni anno in Italia si registrano circa 3.400 nuovi casi e nella maggior parte dei casi colpisce la fascia più giovane e produttiva della società. Si manifesta tra i 20 e i 40 anni, addirittura nel 10% dei casi prima dei 18 anni, la cosiddetta forma pediatrica di sclerosi multipla con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini".