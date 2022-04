Epatite acuta nei bambini, Kyriakides: "Situazione preoccupante"

"Al 25 aprile 40 casi in Europa. Serve condivisione informazioni"



"Al 25 Aprile erano approssimativamente 40 casi negli Stati membri", ha aggiunto la commissaria, sottolineando che i casi registrati riguardano "bambini tra un mese e sedici anni di età". "La probabile origine è virale, ma abbiamo bisogno di più informazioni, Ecdc pubblicherà domani una prima valutazione", ha aggiunto Kyriakides, invitando gli Stati dell'Unione europea a condividere tutte le informazioni possibili.



Iss: escluso legame con il vaccino anti-Covid, improbabile adenovirus



Intanto, l'Istituto Superiore di Sanità ha messo a punto un focus, pubblicato sul suo sito, per fare chiarezza su ciò che si sa finora e sulle ipotesi sull'origine delle epatiti pediatriche attualmente al vaglio.

"Al momento non ci sono elementi che suggeriscano una connessione tra la malattia e la vaccinazione contro il Sars-CoV-2 , e anzi diverse considerazioni porterebbero ad escluderla", ha chiarito l'Iss nell'approfondimento, specificando che "nella quasi totalità dei casi in cui si è a conoscenza dello status i bambini colpiti non erano stati vaccinati". Improbabile, secondo l'Istituto, è anche l'ipotesi che sia un adenovirus a causare le epatiti, "in quanto questo tipo di virus normalmente non è associato a malattie epatiche".