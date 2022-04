3/11 ©Ansa

I recenti episodi non sono collegati ai virus tipici solitamente legati a questa condizione, quelli dell'epatite A, B, C, D ed E. Per il momento è stato escluso qualsiasi collegamento con i vaccini anti Covid-19, poiché i bambini in Gran Bretagna, dove è stata individuata la maggior parte dei casi, non erano vaccinati, ha chiarito anche l'Istituto Superiore di Sanità. Secondo alcuni ricercatori potrebbe trattarsi di un'infezione virale, probabilmente causata da un adenovirus. La posizione non è però condivisa dall'Iss

Epatite acuta nei bambini, cosa sappiamo finora e come riconoscerla