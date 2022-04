Tumori, sperimentato nuovo idrogel che potenzia le cellule immunitarie

Testato nei topi, l'idrogel ha permesso in 12 giorni una completa guarigione degli animali coinvolti nei test di laboratorio, senza causare reazioni infiammatorie avverse. Ed è risultato efficace anche se somministrato lontano dall’area interessata dal tumore

Uno speciale ed innovativo idrogel, grazie al quale le cellule immunitarie modificate ed iniettate nei pazienti a cui è stato diagnosticato un tumore possono guadagnare un maggiore impatto nell'attacco, preparandosi così in maniera più efficiente a combattere le cellule cancerose. Lo hanno sperimentato, nei topi, i ricercatori dell'Università di Stanford, coordinati da Abigail Grosskopf, verificando come lo stesso gel abbia portato nei roditori alla scomparsa dei tumori in circa 12 giorni. Il risultato del lavoro di ricerca è stato pubblicato sulla rivista “Science Advances”.