Scoperto nuovo ruolo del glucosio nel meccanismo di difesa dei tumori

Scoperto un nuovo possibile ruolo del glucosio nel meccanismo di difesa nei tumori . Uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Irccs Candiolo di Torino, in collaborazione con il Massachusetts General Hospital Cancer Center di Harvard, ha dimostrato che il cancro del colon retto si avvale di alcune cellule, fino ad ora sconosciute, che formano uno scudo di zuccheri per proteggersi dai radicali liberi, che danneggiano il tumore e ne ostacolano la crescita. Queste cellule, incapaci di crescere e moltiplicarsi all'interno della massa tumorale, assorbono un'elevata quantità di glucosio, che da questo progetto internazionale di ricerca emerge per la prima volta con un nuovo ruolo difensivo dei tumori, che si va ad aggiungere alla sua funzione, già nota, di carburante per accelerare la crescita tumorale. La ricerca, coordinata dal professore Carlos Sebastian, è stata pubblicata su Nature Communications.

Verso nuove possibili terapie



I risultati dello studio, finanziato grazie al 5x1000 della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro (FPRC), potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuove e più efficaci terapie anti-tumorali, in combinazione con trattamenti mirati ad abbattere questo scudo protettivo di zuccheri.

"Definire lo specifico ruolo di questo nuovo tipo di cellule meno attivo nel tumore, potrebbe aprire la strada a nuove e più efficaci terapie anti-tumorali anche combinate ai farmaci tradizionali in grado di estirpare non solo le cellule in corso di moltiplicazione, ma i "serbatoi" di cellule tumorali quiescenti, spesso responsabili dello sviluppo di forme tumorali recidive e della generazione di neoplasie resistenti ai trattamenti tradizionali, come chemio e radioterapia", ha spiegato Anna Sapino, direttrice scientifica dell'Anatomia Patologica dell'Irccs Candiolo.



Il nuovo ruolo del glucosio



"È noto che il metabolismo del glucosio consente alle cellule tumorali di crescere e proliferare - ha dichiarato Sebastian Carlos, responsabile del laboratorio di Dinamiche Metaboliche del Cancro dell'Irccs di Candiolo -. Il nostro lavoro ha scoperto un nuovo ruolo del glucosio nel meccanismo di difesa nei tumori, come arma per proteggersi dai radicali liberi, molecole che danneggiano le cellule e ostacolano la crescita della neoplasia". In particolare, la ricerca, ha sottolineato il ricercatore, "ha identificato un nuovo tipo di cellule di difesa a protezione del tumore. Si tratta di cellule non proliferanti, incapaci cioè di crescere e moltiplicarsi all'interno del tumore, ma caratterizzate da un elevato assorbimento di glucosio". "Inaspettatamente, in queste cellule lo zucchero non viene convertito in energia, come i principali consumatori di glucosio nel cancro del colon, ma utilizzato per neutralizzare i radicali liberi che potrebbero danneggiare la struttura della cellula, compromettendone la sopravvivenza", ha concluso.



Tumore del colon-retto: oltre 43mila casi in Italia nel 2020

Il tumore del colon-retto è la seconda forma di cancro più diffusa in Italia e in Europa, dopo il cancro della mammella. Sono nel 2020 ne sono stati diagnosticati 43.700 nuovi casi in Italia: cifra che corrisponde all'11,6% di tutti i tumori accertati.