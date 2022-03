Farmaci in arrivo nel 2022, Aifa: 1 su 4 è antitumorale

Nell'anno in corso è atteso un parere dalle autorità regolatorie per 96 nuovi medicinali. A fare il quadro delle novità che riguarderanno i trattamenti farmacologici dei pazienti in Europa è la quarta edizione del rapporto "Horizon Scanning: scenario dei medicinali in arrivo"

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato il rapporto 2022 “Horizon Scanning: scenario dei medicinali in arrivo”. Si tratta della quarta edizione del documento che fornisce informazioni sui nuovi medicinali e sulle nuove terapie più promettenti che hanno ricevuto un parere positivo dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel 2021 o che potrebbero averlo negli anni successivi. Il report rileva che per l’anno in corso è previsto un parere da parte dell’Ema per 96 nuovi medicinali, con una prevalenza di farmaci antineoplastici, seguiti da una quota rilevante di medicinali per il sistema nervoso e sensoriale, immunosoppressori e immunostimolanti e medicinali dell’apparato digerente e del metabolismo. Dei 29 medicinali orfani attualmente in valutazione, infine, 7 sono medicinali per terapie avanzate.