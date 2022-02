Stop mascherine all'aperto, Ecdc: “Usarle se non c'è distanziamento"

Nonostante le scelte di alcuni Paesi di alleggerire le misure di contenimento contro il Covid -19, gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno voluto frenare, consigliando l'utilizzo delle mascherine all'aperto nei casi in cui si possa garantire il distanziamento fra le persone. L'indicazione è emersa dal rapporto “Considerations for the use of face masks in the community in the context of the Sars-CoV-2 Omicron variant of concern”

In alcuni Paesi, come la Francia, l'utilizzo della mascherine all'aperto non è più obbligatorio, ma raccomandato. E anche in Italia, come confermato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, da venerdì 11 febbraio sarà possibile stare all’aperto senza mascherina. Ma “in ambienti all'aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l'utilizzo di mascherine per il viso”, al fine di limitare la trasmissione del Covid-19. A dirlo è un documento, redatto dagli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), dal titolo “Considerations for the use of face masks in the community in the context of the Sars-CoV-2 Omicron variant of concern”.