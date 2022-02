Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 8 febbraio. DIRETTA

Il ministero della Salute si appresta a revocare l'obbligo delle mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Dall'11 febbraio in zona bianca niente mascherina all'aperto" . Poi sullo stato d'emergenza ha aggiunto: "A fine marzo condizioni per non prorogarlo". La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza, seppure con cautela, e aumentare la capienza di discoteche e stadi, con i contagi diminuiti del 30 per cento in una settimana. In vigore da ieri le nuove norme per le scuole con oltre 600 mila studenti in dad tornati in presenza. Alle superiori agitazioni su maturità e alternanza. Oggi gli studenti dal ministro Bianchi e per l'11 è già prevista una manifestazione davanti al ministero. Registrati in Italia 41.247 nuovi casi su 393.663 tamponi processati. I decessi sono 326 ( BOLLETTINO GRAFICHE ).