Cancellare la disparità e le disuguaglianze nell’ambito delle cure. E’ “Close the care gap”, lo slogan pensato per il World Cancer Day , la Giornata mondiale contro il cancro che ricorre proprio oggi, 4 febbraio 2022. Obiettivo principale, nel tentativo di sensibilizzare cittadini, governi, istituzioni o associazioni di pazienti è quello di unificare gli sforzi comuni, ciascuno per la propria parte, così da ridurre l'impatto che la malattia ha sulle vite delle persone.

L’urgenza di un Recovery Plan

approfondimento

Nell’ambito della Giornata mondiale, tra l’altro, è arrivato anche un appello da parte degli oncologi, secondo cui si sta registrando un'ondata di casi di tumore in fase avanzata, quindi maggiormente difficili da curare. L'aumento di casi gravi di cancro è stato favorito, dicono gli esperti, anche dai ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati durante i lunghi mesi della pandemia di coronavirus. E per superare questo stallo, avvertono, occorre subito un Recovery Plan, cioè un piano di recupero dell'oncologia, per colmare i ritardi nell'assistenza, dal momento che “senza un'adeguata programmazione, con assegnazione di risorse e personale, le oncologie non saranno in grado di affrontare l'ondata di casi in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni”. A fare il punto della situazione, almeno per il nostro Paese, è stata l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), attraverso le aprole del suo presidente, Saverio Cinieri. “Le neoplasie, non rilevate nel 2020 ora stanno venendo alla luce, ma in stadi più avanzati e con prognosi peggiori rispetto al periodo precedente la pandemia. Inoltre, queste patologie presentano anche un carico tumorale maggiore, cioè metastasi diffuse, con quadri clinici che non vedevamo da tempo”, ha spiegato l’esperto.

Le stime degli oncologi

Si tratta, evidentemente, del cosiddetto “effetto pandemia”, una delle più significative conseguenze indirette che il Covid ha lasciato. Secondo le stime riportate dagli oncologi, infatti, nel 2020, le nuove diagnosi di neoplasia si sono ridotte dell'11% rispetto al 2019, i nuovi trattamenti farmacologici del 13%, gli interventi chirurgici del 18%. Ma non è tutto, perché, ad esempio, gli screening relativi al tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto hanno registrato una riduzione di due milioni e mezzo di esami. Ecco poi il dato riferito alle diagnosi mancate. Sono state oltre 3300 per il tumore del seno, circa 1300 per il colon-retto, con l'assistenza domiciliare oncologica che è stata disponibile solo per il 68% dei centri specializzati. E anche di recente, ha riferito ancora Cinieri, “la nuova ondata della pandemia causata dalla variante Omicron sta mettendo in crisi la gestione dei reparti di oncologia e l'attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata, poiché le terapie intensive sono occupate da pazienti con Covid”.