10 anni senza tumore grazie al trattamento CAR-T: lo studio su Nature

Oltre 10 anni di remissione dalla leucemia linfocitica cronica grazie al trattamento con le CAR-T. È il risultato registrato in due pazienti affetti da questa neoplasia, trattati nel 2010, nell'ambito di un trial clinico di fase I, con le CAR-T, cellule modificate geneticamente per combattere il cancro . I test condotti dopo 10 anni hanno mostrato che le "discendenti" delle cellule CAR-T sono ancora presenti e funzionalmente attive nel sangue dei pazienti, sebbene in forma diversa da quella iniziale. Il traguardo è stato documentato da un team di ricercatori della University of Pennsylvania sulla rivista Nature .

I risultati dello studio



Il trattamento con CAR-T prevede il prelievo dei linfociti T del paziente, poi geneticamente modificati in modo da potenziare la loro capacità di riconoscere e uccidere i tumori, e successivamente, l'infusione delle cellule geneticamente modificate. Dopo oltre 10 anni dal trattamento, il team di ricerca ha osservato che in entrambi i pazienti il tumore non si è più ripresentato. Inoltre, è riuscito a monitorare cos'è successo nel tempo a quel farmaco. I test hanno dimostrato che dopo un decennio le cellule CART-2 sono ancora presenti nei pazienti, ma negli anni il loro profilo si è modificato. Rispetto ai linfociti T di tipo CD8 originari, oggi il recettore innestato artificialmente per riconoscere le cellule tumorali è presente in una popolazione di cellule T di tipo CD4. Le analisi compiute su queste cellule hanno confermato che sono ancora funzionalmente attive nel contrastare le cellule tumorali. Secondo i ricercatori, questa popolazione di cellule potrebbe agire da sentinella contro le cellule tumorali e spiegare la remissione a lungo termine dei due pazienti. "Questa remissione a lungo termine è notevole e assistere a pazienti che vivono senza cancro è una testimonianza dell'enorme potenza di questo "farmaco vivente" che agisce efficacemente contro le cellule tumorali", ha spiegato il primo autore dello studio J. Joseph Melehorst. "Vedere che i nostri pazienti rispondono bene a questa terapia cellulare innovativa rende tutti i nostri sforzi utili, essendo in grado di dare loro più tempo per vivere e trascorrerlo con i propri cari".