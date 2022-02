Tumore seno, scoperta una possibile causa di rischio di metastasi

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Nel latte materno possibili spie su rischio tumore al seno: lo studio

"L'aumentata l'attività lipide-chinasica della proteina PI3K-C2a sarebbe in grado di indurre un cambiamento nella struttura delle cellule tumorali, promuovendo l'insorgenza di caratteristiche pro-migratorie. In questo modo, la cellula tumorale diventa capace di "staccarsi" dalla massa tumorale primaria, muoversi all'interno del sistema circolatorio, aumentare l'infiltrazione dei tessuti e generare metastasi", hanno spiegato i ricercatori.

In particolare, lo studio, condotto da Federico Gulluni, Huayi Li e Lorenzo Prever, ricercatori del laboratorio di Emilio Hirsch, e sostenuto da Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, ha individuato il meccanismo molecolare che consentirebbe alle cellule di migrare e metastatizzare.



Il meccanismo che permette alle cellule di migrare



Il team di ricerca ha evidenziato come la cascata di segnalazione intracellulare attivata da elevati livelli di PI3K-C2a porti all'inattivazione funzionale di uno dei principali regolatori della migrazione cellulare, la proteina R-RAS. Questo processo migratorio, come dimostrato da un esperimento condotto su modelli murini e pesci zebra, potrebbe essere bloccato utilizzando un inibitore selettivo, capace di limitare il funzionamento della proteina PI3K-C2a. Come sottolineato dai ricercatori, saranno ora necessari ulteriori studi preclinici e clinici per confermare i dati ottenuti in laboratorio.