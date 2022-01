Tumori, torna la raccolta fondi Airc con le arance della salute

In vista della Giornata mondiale della lotta contro il cancro , sabato 29 gennaio, Fondazione Airc torna in piazza con le " Arance della salute ", per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione attraverso la sana alimentazione e abitudini di vita salutari. Ventimila volontari distribuiranno reticelle da 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di 10 euro, nelle piazze di tutta la Penisola. L’elenco aggiornato delle piazze aderenti al primo appuntamento dell'anno di raccolta fondi di Airc è disponibile sul sito web dedicato arancedellasalute.it .

Non solo arance



Per fare un pieno di salute aggiuntivo, nelle piazze di tutta Italia si potrà acquistare anche marmellata d’arancia in vasetto da 240 grammi, a fronte di una donazione di 6 euro, e miele millefiori in vasetto da 500 grammi (7 euro). Insieme ai prodotti viene offerta una speciale guida con sane e gustose ricette a base d’arancia, firmate da Chef in Camicia, Gnambox e Singerfood, e un approfondimento sulla dieta vegetariana.

È possibile dare un contributo alla ricerca contro il cancro anche online. Sullo shop di Airc si può acquistare il miele biologico di arancio nel formato da 100 grammi e tante altre idee solidali.

"Fondazione Airc è il primo polo privato di finanziamento alla ricerca oncologica in Italia. Dalla sua nascita, nel 1965, ad oggi, è stato raccolto oltre un miliardo e mezzo di euro destinato a progetti di ricerca e più di 63 milioni per borse di studio - precisa Airc in una nota.- Per il 2022 sono stati deliberati finanziamenti per quasi 137 milioni di euro, 741 progetti, 93 borse di studio e 133 programmi speciali".



Fondazione Airc: il motore della ricerca sul cancro in Italia



Fondazione Airc nel 2022 investirà 136 milioni 645 mila euro per garantire continuità al lavoro degli scienziati impegnati a trovare le migliori soluzioni per prevenire e diagnosticare sempre più precocemente il cancro, e per curare tutti i pazienti. Attualmente la fondazione può contare su una squadra di oltre 5mila ricercatori, il 62% donne e il 55% con meno di 40 anni. "Grazie anche a questo straordinario impegno, l’Italia si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a 10 anni fa, e in molti casi sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato", sottolinea la fondazione in una nota.