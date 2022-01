Scuola, Bianchi: “Mascherine FFP2 in classe? Porterò tema in Cdm”

Si tratta di uno dei temi trattati dal ministro dell’Istruzione, interpellato da Radio 1, in occasione del rientro a scuola dopo le festività. “Le diamo gratuitamente già a tutti gli operatori, soprattutto della scuola dell'infanzia dove non ci sono protezioni per bambini”, ha detto Bianchi a proposito delle mascherine. “Però è un tema importante, ho capito che sta molto a cuore e lo porrò in evidenza al Consiglio dei Ministri”, ha sottolineato ancora

Oggi, 10 gennaio, coincide con il rientro nelle aule di docenti e studenti dopo le festività, anche se non in tutta Italia, con nuove regole per gestire i contagi da coronavirus . Infatti, se da un lato il governo ha scelto di privilegiare il ritorno fisico in classe, dall'altro alcuni sindaci e presidenti di Regione (tra cui Campania e Sicilia) hanno scelto in autonomia di rinviare il ritorno a scuola. Ad oggi, preoccupa soprattutto l’alto numero di nuovi casi. A fare il punto della situazione il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, che ha commentato la possibilità dell’utilizzo delle mascherine FFP2 fra i banchi. “Abbiamo fatto un intervento importante, il generale Figliuolo ha raggiunto un accordo con le farmacie per calmierare il prezzo a 0,75 euro. Le diamo inoltre gratuitamente già a tutti gli operatori, soprattutto della scuola dell'infanzia dove non ci sono protezioni per bambini”, ha detto. “Però è un tema importante, ho capito che sta molto a cuore e lo porrò in evidenza al Consiglio dei Ministri”, ha poi aggiunto, proprio a proposito dei dispositivi di protezione individuale che gli studenti dovranno indossare in classe in caso di auto sorveglianza.

Bianchi: “La distanza provoca problemi alla vita di comunità”

La scelta di riportare tutti gli studenti in aula, ha sottolineato ancora Bianchi, è stata poi motivata da un’evidenza in particolare, cioè quella per cui “il prolungato e diffuso uso di una distanza provoca problemi alla vita di una comunità”. Esiste, ha riferito sempre a Radio 1, “un disposto sufficientemente flessibile che da una parte stabilisce il principio del 'tutti a scuola', dall'altro, laddove ci siano dei problemi, dà la possibilità di ricorrere alla distanza”, ha aggiunto. “Stiamo lavorando su una partecipazione collettiva, usciamo dalla logica del controllore: c'è un Paese che nel suo insieme si assume l'incarico di far tornare a scuola i ragazzi”, ha ribadito ancora.

“Serve la partecipazione di ragazzi e famiglie”

Tra le decisioni prese per il rientro in sicurezza nelle scuole, “abbiamo introdotto per i ragazzi delle scuole superiori, dove siamo già molto avanti con le vaccinazioni (siamo all'85% in prima dose e al 75% in seconda), la possibilità di fare tamponi gratis, sostenuta da 92 milioni dati dal commissario Figliuolo, nelle farmacie. Abbiamo alleggerito di molto il lavoro delle Asl. Occorre la partecipazione di tutti, dei ragazzi e delle famiglie”, ha quindi concluso il ministro dell'Istruzione. Toccando anche il tema relativo alle differenze tra vaccinati e non che ci saranno nelle classi delle scuole secondarie con due casi di positività, con i primi che potranno rimanere a scuola in presenza e i secondi che dovranno utilizzare la didattica a distanza (Dad) per 10 giorni. “Le famiglie devono precisare, se vogliono che i ragazzi tornino in presenza, che sono in condizione di poterlo fare, che sono vaccinati”, ha riferito ancora.