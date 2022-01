17/21 ©Ansa

TOSCANA – In Toscana "una parte dei docenti è in quarantena, un'altra parte è in isolamento e poi c'è una minima parte di sospesi dal lavoro perché non erano in regola con l'obbligo vaccinale. Il grosso problema per molti presidi è mettere in classe i docenti, per questa ragione avevamo chiesto di procrastinare l'avvio delle lezioni", sottolinea Alessandro Artini, referente toscano dell’Anp