Scuola, scontro governo-De Luca sul rientro. Convocati i sindacati

A due giorni dal rientro programmato in classe per gli studenti, è ancora scontro sulle misure da adottare per evitare contagi tra i banchi: in una lettera indirizzata al governo da 1.500 presidi, si chiede di far slittare di due settimane il ritorno in presenza per spingere sulle vaccinazioni degli studenti. Intanto, in Campania il governatore De Luca, nonostante il no del governo, posticipa la riapertura delle scuole dell'infanzia, elementari e medie

GUARDA IL VIDEO Presidi scuola, Giannelli: Dad 2-3 settimane per vaccini