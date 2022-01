Covid e scuola, proposte presidi: Dad a gennaio, Ffp2 a tutti, test

Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), è intervenuto a Sky TG24 e ha parlato delle sue tre proposte per la ripartenza delle scuole in sicurezza dopo le feste natalizie e l’aumento dei contagi (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE NUOVE REGOLE PER LA SCUOLA ).

“Dare possibilità a famiglie di mettersi in pari con vaccini ai ragazzi”

“Ho lanciato la proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in pari con le vaccinazioni ai ragazzi, con 2-3 settimane di Dad”, ha detto Giannelli. “Adesso è passato il principio per cui gli alunni di medie e superiori non vaccinati resteranno a casa da un certo numero di contagi in su. Non è una misura che mi piace, si poteva introdurre con gradualità, per esempio cominciare così dal primo febbraio, dando a tutti il tempo per vaccinarsi: per questo nel frattempo avevamo proposto la Dad”, ha aggiunto.