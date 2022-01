Alzheimer, intelligenza artificiale possibile arma per la prevenzione

Un recente studio, pubblicato sul “Journal of Alzheimer's Disease” ha spiegato come nuove metodiche di analisi legate alle malattie neurodegenerative, tra cui appunto il morbo di Alzheimer, possano aiutare ad individuarne l'insorgenza, grazie alle potenzialità messe a disposizione dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (AI) nei laboratori medici potrebbe rappresentare un valido supporto per prevenire l'insorgere dell'Alzheimer, la forma più comune di demenza, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali così impattante da interferire con la vita quotidiana. Una recente ricerca, pubblicata dal "Journal of Alzheimer's Disease", ha spiegato infatti come nuove metodiche di analisi legate alla malattia neurodegenerativa, come appunto il morbo di Alzheimer, possano aiutare ad individuarne l'insorgenza, proprio grazie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale.