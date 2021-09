Alzheimer: dalla ricerca nuove possibili prospettive di diagnosi

Lo studio nel dettaglio



Per compiere lo studio, il team di ricerca ha analizzato i risultati di risonanze magnetiche e tomografie ad emissione di positroni eseguite su persone sane, soggetti con deficit cognitivi e malati di Alzheimer, al fine di valutare un'eventuale correlazione tra questa struttura cerebrare e la malattia di Alzheimer. Dal confronto è emerso che il livello di compromissione dell'integrità del locus coeruleus sarebbe direttamente proporzionale alla gravità del declino cognitivo e a un decorso più rapido della malattia.

Ciò significa che una minore integrità di quest'area cerebrale sarebbe associata a un maggiore declino cognitivo della persona. Questo indicatore potrebbe, dunque, aiutare anche a monitorare il decorso della malattia.

"Essere capaci di identificare e misurare l'inizio della patologia è cruciale per migliorare la diagnosi precoce e per identificare individui da selezionare per partecipare alle sperimentazioni cliniche di farmaci sperimentali che mirano a rallentare il decorso degenerativo della malattia", hanno spiegato gli autori sulle pagine della rivista specializzata. "L'analisi dell'integrità di questa parte del cervello potrebbe divenire quindi utile a questo scopo".



Demenza: nel mondo il 75% di chi è affetto è senza diagnosi



Quanto ai numeri, stando ai dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2021, diffuso nel nostro Paese dalla Federazione Alzheimer Italia, in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa patologia, il 75% dei 55 milioni di casi di demenza che si stimano a livello globale non ha una diagnosi ufficiale. Percentuale che sale al 90% nei Paesi a basso-medio reddito. Dal rapporto è emerso un altro dato preoccupante: 1 medico su 3 pensa che la diagnosi sia inutile.

"Il 33% dei medici interpellati crede che una diagnosi sia inutile perché per la demenza non c'è nulla da fare: è questo il dato che più ci preoccupa del Rapporto", ha commentato Gabriella Salvini Porro, presidente Federazione Alzheimer Italia, per poi sottolineare: "Noi crediamo proprio l'opposto: è vero che le persone con demenza sono inguaribili dal punto di vista farmacologico, ma sono curabili. Da anni portiamo avanti iniziative "dementia friendly" per far sentire accolte e incluse le persone con demenza e i loro familiari".