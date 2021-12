Tumore prostata, combinazione di due farmaci aumenta la sopravvivenza

Si tratta del darolutamide e del docetaxel, utilizzati unitamente alla terapia androgenica. La combinazione, come hanno dimostrato i risultati dello studio di Fase III ARASENS, ha dimostrato di poter incrementare in maniera significativa la sopravvivenza globale rispetto al solo docetaxel utilizzato con la terapia androgenica, in particolare nei pazienti affetti da tumore alla prostata ormonosensibile metastatico

Il focus sul darolutamide

Il darolutamide è un farmaco approvato già in numerosi Paesi nel mondo, tra cui anche gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Giappone e la Cina proprio per i pazienti a cui è stato diagnosticato un tumore della prostata resistente alla castrazione non metastatico, a rischio elevato di sviluppare metastasi. Il medicinale è stato sviluppato congiuntamente da Bayer e da Orion Corporation, azienda farmaceutica che lavora a livello globale. “Per i pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico si avverte una significativa esigenza di nuovi approcci terapeutici che migliorino i risultati dei trattamenti”, ha spiegato Scott Z. Fields, vicepresidente di Bayer's Pharmaceutical Division. “Lo studio Arasens è stato programmato per valutare se la combinazione di darolutamide con docetaxel con la terapia di deprivazione androgenica possa favorire l'aumento della sopravvivenza globale degli uomini con tumore della prostata ormonosensibile metastatico”, ha poi confermato.

Il secondo tumore per incidenza tra gli uomini

Il carcinoma prostatico, hanno sottolineato ancora gli esperti, risulta il secondo tumore per incidenza nella popolazione maschile, a livello mondiale. Le stime riferiscono che globalmente, nel 2020, siano stati 1,4 milioni gli uomini che hanno ricevuto una diagnosi di tumore della prostata e circa 375.000 siano deceduti a causa di questa patologia. Al momento della diagnosi, hanno concluso gli specialisti, la maggior parte dei pazienti presenta una malattia localizzata, ovvero limitata alla ghiandola prostatica, che può essere trattata con la chirurgia curativa oppure con la radioterapia. Nei casi di recidiva, ovvero quando la malattia si diffonde diventando metastatica, proprio la terapia di deprivazione androgenica risulta essere importante nel trattamento di questo tumore ormonosensibile.