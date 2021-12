Covid, Svizzera: nelle ultime 24 ore 10.894 contagi e 27 morti

Un tasso di positività pari ad oltre il 15%

Analizzando la situazione sanitaria nel Paese, gli esperti hanno segnalato poi ancora che i casi per 100.000 abitanti, nel corso degli ultimi 14 giorni, sono pari a 1348,52. Sempre considerando l’arco temporale delle ultime 24 ore, le autorità sanitarie hanno elaborato i risultati relativi a 71.816 test, da cui è emerso un tasso di positività al coronavirus pari ad oltre il 15%, esattamente il 15,17%. Nelle ultime due settimane, è stato confermato dall’Ufsp, il numero totale delle infezioni ha toccato quota 117.447. Il tasso di riproduzione, che presenta però un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta sul valore di 1,20.

Altri dati relativi alla pandemia in Svizzera

Nell’ambito della campagna vaccinale interna, è stato riferito, il 66,24% della popolazione svizzera ha completato per intero il ciclo vaccinale. Il 36,62% dei cittadini over 65 ha anche già ricevuto la terza dose booster del vaccino. Considerando, invece, i dati relativi al totale dei contagi, sin dall’inizio della pandemia, sono stati 1.101.773 i casi di Covid-19 confermati dalle analisi di laboratorio, su un totale di 13.413.422 test effettuati, tra Svizzera e nel Liechtenstein. In totale, poi, a livello di decessi, si sono contate sino ad oggi 11.352 morti, mentre il numero di persone ricoverate in ospedale arriva ad un totale di 36.606. Tra le statistiche specifiche segnalate, ancora, c’è quella del Ticino. Qui si sono registrate 429 nuove persone positive e 15 nuovi ricoveri in ospedale, con 5 decessi. Nel Cantone dei Grigioni, situato nella Svizzera orientale, i contagi sono stati invece 206, con due decessi in totale.