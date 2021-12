5/9 ©Ansa

In Germania, la decisione sull’obbligo vaccinale per alcune categorie verrà presa a febbraio 2022 quando il parlamento sarà chiamato a votare una legge sul tema. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’ex cancelliera Angela Merkel in una conferenza stampa tenuta insieme al suo successore Olaf Scholz. Nella stessa occasione, i due leader avevano anche annunciato nuove restrizioni per le persone non vaccinate

