Crisi migranti Polonia-Bielorussia, il premier polacco in Lituania

Il primo ministro polacco, Matheusz Morawiecki, è oggi in visita in Lituania per colloqui con la sua omologa, Ingrida Simonyte, sulla la crisi dei rifugiati al confine tra Polonia e Bielorussia. Lo riferiscono i due governi, concordi nel ritenere la situazione un "attacco" all'Unione europea da parte del regime bielorusso di Alexander Lukaschenko.